Картина дня: смертельное ДТП, мастер-класс политических дебатов от Сафронкова и новая химатака в Сирии

В тяжелой аварии погибла женщина

Сегодня около 7 утра в Ляэне-Вирумаа в деревне Тирбику волости Кадрина столкнулись микроавтобус Ford и легковой автомобиль Toyota. Погибла женщина, двоих пострадавших доставили в больницу. Читать далее...

"Ты глаза-то не отводи"

Представитель России Владимир Сафронков в ходе заседания Совета безопасности ООН тыкал и стыдил коллегу из Великобритании перед голосованием по резолюции с осуждением химической атаки в Сирии. Документ Россия заблокировала, а перед этим россиянин и британец вступили в перепалку. Читать далее... "Дерзкий парень", - прокомментировал выступление Сафронкова известный российский политик Владимир Семаго.

Новая химатака в Сирии

На этот раз сирийский Генштаб объявил, что международная коалиция нанесла удар по складу химоружия террористов «Исламского государства» в Дейр-Эз-Зоре. По утверждению Дамаска, в результате погибли сотни человек, в том числе мирные жители. Читать далее...

Местный активист оказался тайным агентом ГРУ

Первым пойманным в Эстонии тайным агентом российской военной разведки ГРУ оказался местный русский активист, который в течение долгого времени собирал информацию о размещенных в республике военных частях НАТО. Читать далее...

ЕСПЧ обязал Россию выплатить родственникам погибших в Беслане почти 3 млн евро, среди погибших - учительница из Эстонии

Европейский суд по правам человека постановил, что Россия должна выплатить родственникам погибших при захвате школы в Беслане 2,95 млн евро. Читать далее... Среди 333 погибших была и учительница родом из Эстонии. Читать далее...

Оплошность Elron обойдется налогоплательщикам в миллионы евро

Государственная фирма железнодорожных пассажирских перевозок Eesti Liinirongid, использующая бренд Elron, должна как можно скорее заменить 328 колесных пар своих поездов Stadler, поскольку, как выяснилось, предприятие заказало для составов колесные пары из стали, не подходящей для климатических условий Эстонии. Читать далее...

Бывший советник Сависаара обвиняет вице-мэров в спекуляциях с оборотом мусора

В течение многих лет в сфере переработки мусора в Таллинне царили некомпетентность, наглость и корысть, но настоящий дурдом начался под руководством вице-мэра Арво Сарапуу, заявил многолетний советник Сависаара по хозяйственным вопросам и окружающей среде, специалист в области телекоммуникаций Тони Смитт. Читать далее...

Разгул в ночном Таллинне

В ночь на среду в Таллинне полиция задержала двух несовершеннолетних, мчавшихся на угнанной машине. Подростки проигнорировали данный полицейскими сигнал остановиться и попытались оторваться от патруля, но угодили в аварию на Лагеди. Читать далее...

Отсидевший за убийство набросился с ножом на прохожего

Во вторник около 20.00 47-летний Вячеслав попросил на улице Лайа в Тарту у случайного прохожего сигарету, на что тот вежливо ответил отказом. После этого оставшийся без табака мужчина достал кухонный нож и ударил им по лицу совершенно незнакомого человека. Читать далее...

Причуды погоды

Из-за метели была нарушена работа Таллиннского аэропорта и передача информации о погоде пилотам, поэтому несколько прибывающих самолетов были вынуждены повернуть в другие аэропорты. Многие рейсы прибыли с задержкой. Читать далее... Тем временем опубликованный в начале апреля месячный прогноз, согласно которому тепло должно было прийти в середине апреля, больше не действителен, государственная метеослужба обещает внести в него коррективы. Читать далее... Пасха может быть снежной. Читать далее...