Владимир Юшкин: миссия Тиллерсона – загнать Путина в тупик

Если иметь в виду итоги переговоров Тиллерсона и Лаврова, говорить пока особо не о чем: впечатление такое, что стороны поговорили – и разошлись. Обращает на себя внимание резкость в комментариях после переговоров – причем резкость обоюдная. Значит, на переговорах Тиллерсон предложил что-то такое, что по-другому было не отреагировать.

Нужно иметь в виду, что готовится встреча Путина и Трампа в июле. Значит, визит Тиллерсона была, так сказать, разведывательным – стороны проясняли все вопросы, по которым существует напряженность: Украина, Сирия, «Исламское государство», Северная Корея... Когда встречаются два президента, им нужно что-то подписать, поэтому прежде встречаются министры иностранных дел и договариваются.

Другое дело, что сейчас не просматривается ничего, что можно было бы подписать, потому что позиции обеих сторон остались прежними. Между тем сирийскую проблему надо решать. Трампу нужно как-то объяснять своему народу, что США не позволят нанести второй химический удар.

При этом Трамп видит, что в его жестком поступке его поддержали все союзники, и европейские, и, главное, ближневосточные – за исключением Ирана, России и Хезболлы.

Так что я бы не исключал того, что в ближайшее время будет создана большая суннитская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Войска этой коалиции могут быть введены в Сирию через Иорданию, там как раз недалеко до Дамаска. Коалиция будет создана под покровительством США – и начнет операцию по свержению режима Асада. А у Путина не осталось союзников, кроме Асада и шиитов. Действовать, как США, без союзников, он не может – не тот масштаб.

Вашингтон ведь не зря сказал важные слова: «Время Асада закончилось». Теперь надо его ликвидировать. Россия же все время подчеркивает, что, может, кто-то специально подготовил химическую атаку, чтобы загнать Асада и Путина в угол. С другой стороны, на той неделе, сразу после американского удара по авиабазе Шайрат, Константин Косачев занял очень жесткую позицию – США ведет себя как шериф и так далее. Однако на этой неделе у Косачева появилась большая статья, в которой он говорит, что надо проверить: если химическое оружие было в той или иной форме применено, если Асад обманул и Москву, и мир, мы должны пересмотреть свою позицию в отношении Сирии.

Моя гипотеза такова: на переговорах США предложили, чтобы Асад ушел, чтобы Россия забрала его к себе, сохранив ему жизнь, а взамен США включили бы Россию в международную коалицию по разделу Сирии, гарантировав ей появление алавитской, то есть шиитской автономии с двумя военными базами. При этом Россия обязуется уговорить Асада мирно уйти с политической арены.

У Тиллерсона может иметься сильный аргумент – как раз готовящаяся ныне наземная операция саудитов, которых США поддержат всем, и оружием, и деньгами. Соответственно, есть два варианта решения по Сирии: мирное, если Россия уговорит Асада уйти и будет допущена к разделу Сирии, и военный, если саудиты вторгнутся в Сирию. Но в этом случае Россия никуда допущена не будет.

Полагаю, это и была главная миссия Тиллерсона – загнать Владимира Владимировича в тупик. США твердо решили, что больше не рассматривает вариант переходного режима с участием Асада. Дальше Россия пусть решает сама.