Роналду первым забил 100 мячей в еврокубках

Накануне в Мюнхене «сливочные» добились победы над мюнхенской «Баварией» в первом матче стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. На 25-й минуте Артуро Видаль вывел «Баварию» вперед, однако дубль Роналду (47', 77') принес гостям волевую победу со счетом 2:1. Хозяева играли в меньшинстве с 61-й минуты, когда вторую желтую карточку получил Хави Мартинес, передает NEWSru.

Для того чтобы разменять вторую сотню мячей в еврокубках, Криштиану Роналду понадобилось одиннадцать лет и восемь месяцев. 16 из этих голов он провел, выступая за английский «Манчестер Юнайтед», 84 - за «Реал».

Рубеж в 50 голов Роналду покорил в апреле 2013-го. На это у него ушло 96 матчей, хотя в первых 32 еврокубковых играх за «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед» он отличился всего один раз. Вторые полсотни мячей Криштиану забил всего за 47 матчей. Все голы португальца, кроме трех, пришлись на матчи Лиги чемпионов, отмечает UEFA.com.

Ближайшим преследователем 32-летнего Роналду является аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, в активе которого 97 голов в еврокубках.

Отметим также, что «Реал» прервал рекордную серию «Баварии» в Лиге чемпионов из 16 побед подряд на своем поле, стартовавшую в 2014 году после поражения от мадридского клуба.

В других матчах игрового дня мадридский «Атлетико» на своем поле выиграл у английского «Лестера» с минимальным счетом благодаря голу с пенальти в исполнении Антуана Гризманна (28').

«Монако», представляющий чемпионат Франции, одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 3:2. Эта игра должна была состояться во вторник, но была перенесена на среду из-за взрыва в Дортмунде.

У победителей дублем отличился Килиан Мбаппе (35', 79'), еще один гол в сетку хозяев влетел благодаря автоголу игрока «Боруссии» Свена Бендера (35'). Ворота «Монако» поразили Усман Дембеле (57') и Синдзи Кагава (84').

Мбаппе стал самым молодым автором дубля в плей-офф Лиги чемпионов за всю историю турнира, забив два мяча в одном матче в возрасте 18 лет и 133 дней.

Ответные матчи в этих парах пройдут 18-19 апреля.