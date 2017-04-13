Nordica: ситуация с переполненным самолетом возможна и в Эстонии

В сфере туризма овербукинг постоянно практикуют как гостиницы, так и авиакомпании, поскольку всегда найдутся люди, которые отменять бронь в отеле, либо не явятся на рейс.

Менеджер по маркетингу и коммуникации Nordica Ева-Лийза Ынг подтвердила, что эстонская авиакомпания также практикует овербукинг. По ее словам, все зависит от дня недели, времени и статистики поведения пассажиров. По этой причине могут складываться ситуации, когда какому-то пассажиру может не найтись места на борту самолета.

«Просто пассажиры не видят плюсов данной процедуры. Благодаря грамотному планированию какому-нибудь пассажиру найдется место, чтобы он мог без проблем добраться до пункта назначения», - сказала Ынг.

Компенсация, которая в подобных ситуациях полагается пассажирам, установлена ЕС. Она составляет не менее 125 евро.

В то же время подобные ситуации случаются редко, а если бы это было постоянным явлением, пришлось бы пересмотреть процесс покупки билетов и овербукинга, успокоила Ынг.

«В первую очередь обычно ищут добровольцев. Если добровольцев нет, рассматривают возможных кандидатов. В этом случае стараются учитывать, чтобы альтернативный рейс был в ближайшее время, а пассажиру это не доставило больших проблем в случае пересадки. Более высокий приоритет имеют пассажиры бизнес- и премиум-класса, обладатели золотой карты Star Alliance, а также пассажиры с детьми или особыми потребностями», - описала Ынг порядок действий в случае овербукинга.

Чтобы снизить вероятность оказаться за бортом самолета, Ынг посоветовала приезжать в аэропорт заранее. В любом случае к подобным ситуациям рекомендуют относиться с пониманием, поскольку предлагаемая компенсация и альтернативный рейс должны устроить большинство людей.