На рынке недвижимости достигнут рекордный уровень сделок за последние 10 лет

Как сообщает Pindi Kinnisvara, исключительную активность продемонстрировал и таллиннский рынок недвижимости, на котором была заключена 1 001 сделка с квартирной собственностью. Превышающий этот уровень показатель в последний раз был также отмечен в мае 2007 года.

Индекс Pindi, объединяющий сделки в 17 крупнейших городах Эстонии, повысился в марте на 2,9%, при этом взвешенная средняя стоимость сделок составляла 1 296 евро за квадратный метр. В феврале по корригированным данным этот показатель составлял 1 260 евро/м².

Если в феврале 2017 года в крупнейших городах было заключено 1 135 сделок с квартирной собственностью, то в марте количество сделок резко подскочило до 1 548. Для сравнения: в марте 2016 года в индексированных городах были совершены 1 282 сделки с квартирной собственностью.