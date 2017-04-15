Пасхальные премудрости в "Вашем доме": вы еще успеете сделать это к Пасхе

1) Используйте для окрашивания яиц, которые принято выкладывать на блюдо в центре стола, нетрадиционные техники. Например, яйца обматывают бинтом, малярной лентой, остатками шнура, опускают в краску, а затем освобождают яйцо от бинта или шнура. Получается яркая необычная фактура. В тренде приклеивание на поверхность яйца скорлупы уже съеденных яиц: например, белый мозаичный узор на коричневых яйцах и наоборот. Яркий цветприобретает скорлупа при окрашивании свекольным соком или соком краснокочанной капусты.

2) Используйте выращенную в горшочках пасхальную траву. Если вы не вырастили такую траву сами, купите горшочек с этой нежно-зеленой травой в магазине. Украсьте поверхность цветными яйцами и традиционными фигурками.

3) Срежьте несколько веток и развесьте на них крашеные яйца.

Фото: www.vibekedesign.blogspot.com

4) Поставьте в вазу тюльпаны и нарциссы вместе с вербой. Весенние цветы вообще лучше экспонировать в необычных емкостях: в небольшом цинковом ведерке, бидоне или в кувшине для молока. Можно сначала поставить цветы в маленькую вазочку, которую опустить в большую прозрачную вазу, а промежуток между ними заполнить крашенными или, наоборот, абсолютно белыми яйцами. Это очень эффектно выглядит!

5) Соорудите пасхальное деревце. Выберите большую, красиво изогнутую ветку и повесьте на нее на разноцветных ленточках пустые скорлупки от яиц, покрашенные в яркие цвета. Поставьте ветку в напольную вазу. Или в обычную вазу, но на окно.

6) Купите или сшейте желтые и зеленые наволочки на диванные подушки. Их вы сможете использовать каждый год.

Фото: www.houseofturquoise.com

7) Постелите на стол цветную скатерть или поставьте яркую посуду. Только не используйте то и другое одновременно. Хорошо будут смотреться бумажные салфетки с тематическим рисунком.

8) Свечи - не только рождественское украшение. Но в отличие от зимних праздников используйте желтые, ярко-зеленые, бирюзовые и нежно-розовые свечи.

9) Украсьте вход в свой дома или в квартиру. На ступеньки можно поставить разноцветные резиновые сапожки и наполнить их тюльпанами. Но это в случае, если у вас сохранились эти сапожки, ставшие малыми вашим детям. Вместо сапожек можно использовать ведерки и бидоны, и даже трехлитровые банки. Если они тоже сохранились!

Фото: BotanikaStudio

10) Украшение на дверь можно сделать из веток и мха, закрепив на них несколько яиц. ДЛя этого, конечно, лучше использовать либо пустые скорлупки, либо пластиковую имитацию, так как настоящие яйца могут привлечь голодных птиц или соседского кота.