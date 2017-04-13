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В полуфинале Кубка "Инфонет" сыргает с "Нарва Юнайтед"

Sports.ee
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ФОТО: Tairo Lutter

Состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Эстонии по футболу.

В соперники столичному "Инфонету" досталась команда "Нарва Юнайтед", которая вчера со счетом 3:1 обыграла представителя Первой лиги "Курессааре".

Несмотря на то, что "Нарва Юнайтед" выступает во второй лиге, эта команда успела зимой выиграть чемпионат страны по футзалу, а в 2014 году завоевать Малый Кубок Эстонии, отмечается на домашней страничке "Инфонета".

В составе нарвитян есть игроки с опытом выступлений в Высшей лиге Эстонии —  например, Виталий Андреев, Александр Тарасенков и Дмитрий Шелехов, представлявшие в разные годы нарвский "Транс".

Матч состоится 10 мая в 18.00 на стадионе "Инфонета" (Пунане, 45).

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