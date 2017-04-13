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Полиция задержала мужчину, предположительно угрожавшего топором незнакомой старушке

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Полиция задержала мужчину, который предположительно в начале апреля ворвался в таллиннском районе Кристийне в чужой двор и с топором в руках угрожал пожилой хозяйке дома и его собаке.

Postimees писал 4 апреля, что полиция ожидает сообщений о мужчине, который угрожал топором 70-летней женщине. На данный момент подозреваемый задержан. По словам пресс-секретаря Пыхьяской окружной прокуратуры Каарела Калласа, подозрение в совершении преступления предъявлено мужчине 1971 года рождения. Поскольку ведется следствие, он не пожелал комментировать это более подробно.

В воскресенье в 14.45 в Центр тревоги поступило сообщение, что в частный двор на улице Линну-теэ в Кристийне ворвался незнакомый мужчина с топором в руках. Мужчина угрожал владелице дома — 70-летней женщине, а также ее собаке.

«По имеющейся информации есть основания полагать, что мужчину раздражала лающая во дворе дома собака», - сказал тогда руководитель Ляэне-Харьюского отделения по профилактике и предотвращению правонарушений Пыхьяской префектуры Эркко Пийримяги.

Во время происшествия никто не пострадал.

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