20 любопытных фактов об электронной коммерции

Сейчас интернет-магазинами никого не удивишь, но наверняка не все знают, что онлайн-шопинг совсем молодое явление – ему чуть больше 20 лет – в 1995 году на ресурсе Amazon.com была продана первая книга.

И от первых интернет-магазинчиков до огромных ресурсов, на которых собраны тысячи продавцов и миллионы покупателей прошло на самом деле совсем немного времени.

Сейчас интернет-коммерция приобрела совершенно невероятный размах. И радует то, что наша страна не отстает от мировых лидеров. Так, 1 мая открывается уникальный для Эстонии ресурс, на котором будет реализована возможность «встречи» местных продавцов с местными же покупателями. Это выведет нашу электронную коммерцию на новый уровень и позволит небольшим онлайн-магазинам увеличивать обороты и находить новых покупателей.

А пока немного любопытного именно об электронной коммерции – согласитесь, что в обычной жизни мы мало задумываемся о том, насколько прочно она вошла в нашу жизнь и... сделала ее удобнее.

Итак...

1. Самый быстроразвивающийся рынок э-торговли – китайский.

2. Самое большое количество покупателей в онлайн-магазинах в США – более 80% жителей.

3. Бесплатная доставка является прекрасно приманкой для покупателей – 96% покупателей купят там, где доставка не стоит ни цента.

4. Самым первым крупным брендом, рискнувшим попробовать электронную коммерцию, стал Pizza Hut – еще в 1994 году.

5. Несмотря на первую продажу в 1995 году, Amazon.com начал приносить прибыль лишь в 2002-м.

6. По прогнозам специалистов, к январю 2025 года рынок интернет-пользователей достигнет своего максимума – продажи в интернете станут повсеместными.

7. 71% покупателей считает, что в онлайн-магазинах покупать выгоднее чем в обычных.

8. 46% интернет-пользователей читают отзывы, перед тем как принять решение о покупке.

9. Около 30% товаров посетители просто добавляют в корзину, но не оформляют на них заказ.

10. Самые продаваемые товары в интернете – одежда, обувь, бытовая техника и книги.

11. В мобильном сегменте чаще всего покупки совершаются из устройств Apple.

12. Голландия является страной с самой быстрой доставкой из интернет-магазинов в Европе;

13. По прогнозам, количество продаж из социальных сетей будет ежегодно удваиваться в ближайшие два года;

14. Все ждут бума на рынке мобильных платежей, но точного прогноза, когда произойдет рывок, пока нет.

15. 70% тех, кто совершает покупки на досках объявлений, делают это, руководствуясь желанием сэкономить.

16. Онлайн-торговля на данный момент является одной из наиболее динамичных областей экономики, темпы развития которой практически не снижаются даже в проблемные периоды.

17. Более 30% всех онлайн-покупок совершается при помощи мобильных устройств. И эта цифра продолжает расти. Важно, чтобы ваш сайт был максимально адаптирован к просмотру со смартфонов.

18. Одно из условий успешности магазина - онлайн-консультант, чат или электронная почта. Покупателю нужно дать возможность задать вопрос и как можно быстрее дать обратную связь. Такой способ общения значительно повышает продажи.

19. Еще один залог успеха электронной торговли – быстрая и простая регистрация. Очень часто интернет-магазины теряют свою клиентуру именно на этих стадиях.

20. Детальное описание товара, отличные фотографии, простота и удобство оплаты сделают свое дело: большинство клиентов совершит покупку именно у вас.

Дополнительная информация о новых возможностях торговли на сайте www.hansabay.ee