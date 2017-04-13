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Российские пограничники поймали иранскую семью нелегалов по пути в Финляндию

Rus.Postimees.ee
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Беженцы. Иллюстративное фото. | ФОТО: POOL/REUTERS

Как сообщает пограничная охрана Финляндии, в начале января 2017 года семья граждан Ирана из четырех человек попыталась незаконно пересечь российско-финляндскую границу.

Организаторами преступления стали проживающие в городе Турку двое братьев иностранного происхождения и еще два лица родом из-за пределов Финляндии. По данным пограничников, братья сначала приехали в Выборг на автомобиле с российскими номерами, откуда уже вместе с иранской семьей они отправились в Санкт-Петербург, пишет fontanka.fi.

После этого один из братьев вернулся в Финляндию на «Аллегро» и добрался на машине до Куусамо (приграничный регион на востоке страны). В это же время его родственник привез семью в деревню рядом с Костомукшей. Карельские пограничники задержали нарушителей по дороге в Финляндию, в 45 километрах от границы. В свою очередь, по ту сторону границы были задержаны двое организаторов преступления, которые встречали своих "клиентов".

Дело об организации незаконной миграции передано в прокуратуру.

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