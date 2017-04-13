На рынке выживут только интернет-магазины?

Спустя всего восемь лет объемы интернет продаж начали измеряться триллионами евро. Ежегодный рост объемов в среднем составляет 15%. И если сравнивать с 2012 годом, когда общий объем продаж в интернете выражался суммой, едва подобравшейся к одному триллиону евро, то данные 2016 года показывают совсем другую цифру - уже 2,36 трлн. евро.

Мировая торговля товарами сильно уступает интернету. По данным Всемирной торговой организации, здесь объемы роста не составляют и пяти процентов. Тогда как продажи в интернете растут и ежегодно побивают рекорды.

Специалисты уверены, что будущее именно за электронной торговлей. Интернет-магазины являются идеальным каналом сбыта товара и тем предприятиям, у которых еще нет своего онлайн-представительства, стоит серьезно взвесить эту возможность. Потому что именно в интернете происходит основной рост количества клиентов.

Кроме того, именно интернет является единственным ресурсом, который объединяет продавцов и покупателей вне зависимости от того, где они находятся и совпадает ли их рабочий день с вашим. Интернет работает круглосуточно. Никаких выходных. Никаких праздников. Никаких 10-часовых рабочих дней. Точно так же и с интернет-магазинами: всегда онлайн, всегда готовы, всегда с Вами. Заказы принимают, где бы то ни было, от кого бы то ни было. А возможность за считанные секунды с помощью электронных платежных систем совершать международные платежи лишь подстегивает эту гонку. Кроме того, только в сети можно найти всевозможные обзоры и отзывы по нужному товару. Причем отзывы оставляют те, кто уже купили вещь и оценили ее. Как правило, консультанты в обычном магазине редко могут дать исчерпывающий обзор по тому или иному товару.

В Эстонии торговля также постепенно уходит в интернет. Уже никого не удивишь тем, что даже у крупных универмагов имеются собственные интернет-магазины, а на ежегодных распродажах торговля в них ведется едва ли не активнее, чем в «реальных» представительствах. Никого не удивляет возможность рассрочки и доставки товара прямо к двери.

Но, кроме крупных магазинов, в Эстонии есть несколько тысяч небольших, которые также обитают в интернете, и о которых, к сожалению, большая часть покупателей даже не подозревает. А между тем, у нас имеется огромное количество интересного и любопытного товара. Более того, некоторые магазины являются единственными в своем роде, предлагая совершенно уникальные изделия.

Вот только из-за огромных расходов на рекламу, которые далеко не каждый магазин может себе позволить, приходится быть в тени и радоваться случайным покупателям. От банкротства спасает только то, что интернет-магазин практически не требует никаких серьезных расходов – нет необходимости тратиться на аренду торговых площадей или зарплату продавцам. А с учетом того, что часто речь идет о перепродажах, то и на складские помещения расходы сведены к минимуму.

До сих пор в Эстонии не было единого ресурса, который мог бы объединить торговцев и покупателей на одной площадке. То есть они, конечно, есть – это всевозможные интернет-аукционы или же сайты-поисковики, предлагающие в ответ на запрос ссылки тех магазинов, в которых имеется искомый товар. Но чтобы можно было вполне официально покупать и продавать именно на территории нашей страны и местным магазинам, при этом зная, что финансовые операции проводятся корректно и покупателю гарантирована защита средств – такого еще не было.

1 мая открывается Hansabay – портал, или правильней сказать э-торговый центр, который заполнит пустующую нишу. Именно здесь у покупателей появится возможность совершенно спокойно и безопасно совершать покупки у местных продавцов. Для магазинов же это прекрасный шанс повысить свои продажи – ведь новые клиенты сюда приходят ежедневно. И если вы будете представлены на портале в качестве партнеров Hansabay, вас увидит максимальное количество покупателей. Заходите, регистрируйтесь и немедленно начинайте продавать – ваши товары ждут покупатели!

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