На рынке выживут только интернет-магазины?

Еще в 1999 году Билл Гейтс изрек пророческую фразу: «В будущем на рынке останется два вида компаний: те, кто в интернете, и те, кто вышел из бизнеса». Тогда его слова мало кто принял всерьез. Но уже десятилетие спустя стало ясно, что все это не шутки.
Спустя всего восемь лет объемы интернет продаж начали измеряться триллионами евро. Ежегодный рост объемов в среднем составляет 15%. И если сравнивать с 2012 годом, когда общий объем продаж в интернете выражался суммой, едва подобравшейся к одному триллиону евро, то данные 2016 года показывают совсем другую цифру - уже 2,36 трлн. евро.
Мировая торговля товарами сильно уступает интернету. По данным Всемирной торговой организации, здесь объемы роста не составляют и пяти процентов. Тогда как продажи в интернете растут и ежегодно побивают рекорды.
Специалисты уверены, что будущее именно за электронной торговлей. Интернет-магазины являются идеальным каналом сбыта товара и тем предприятиям, у которых еще нет своего онлайн-представительства, стоит серьезно взвесить эту возможность. Потому что именно в интернете происходит основной рост количества клиентов.
Кроме того, именно интернет является единственным ресурсом, который объединяет продавцов и покупателей вне зависимости от того, где они находятся и совпадает ли их рабочий день с вашим. Интернет работает круглосуточно. Никаких выходных. Никаких праздников. Никаких 10-часовых рабочих дней. Точно так же и с интернет-магазинами: всегда онлайн, всегда готовы, всегда с Вами. Заказы принимают, где бы то ни было, от кого бы то ни было. А возможность за считанные секунды с помощью электронных платежных систем совершать международные платежи лишь подстегивает эту гонку. Кроме того, только в сети можно найти всевозможные обзоры и отзывы по нужному товару. Причем отзывы оставляют те, кто уже купили вещь и оценили ее. Как правило, консультанты в обычном магазине редко могут дать исчерпывающий обзор по тому или иному товару.
В Эстонии торговля также постепенно уходит в интернет. Уже никого не удивишь тем, что даже у крупных универмагов имеются собственные интернет-магазины, а на ежегодных распродажах торговля в них ведется едва ли не активнее, чем в «реальных» представительствах. Никого не удивляет возможность рассрочки и доставки товара прямо к двери.
Но, кроме крупных магазинов, в Эстонии есть несколько тысяч небольших, которые также обитают в интернете, и о которых, к сожалению, большая часть покупателей даже не подозревает. А между тем, у нас имеется огромное количество интересного и любопытного товара. Более того, некоторые магазины являются единственными в своем роде, предлагая совершенно уникальные изделия.
Вот только из-за огромных расходов на рекламу, которые далеко не каждый магазин может себе позволить, приходится быть в тени и радоваться случайным покупателям. От банкротства спасает только то, что интернет-магазин практически не требует никаких серьезных расходов – нет необходимости тратиться на аренду торговых площадей или зарплату продавцам. А с учетом того, что часто речь идет о перепродажах, то и на складские помещения расходы сведены к минимуму.
До сих пор в Эстонии не было единого ресурса, который мог бы объединить торговцев и покупателей на одной площадке. То есть они, конечно, есть – это всевозможные интернет-аукционы или же сайты-поисковики, предлагающие в ответ на запрос ссылки тех магазинов, в которых имеется искомый товар. Но чтобы можно было вполне официально покупать и продавать именно на территории нашей страны и местным магазинам, при этом зная, что финансовые операции проводятся корректно и покупателю гарантирована защита средств – такого еще не было.
1 мая открывается Hansabay – портал, или правильней сказать э-торговый центр, который заполнит пустующую нишу. Именно здесь у покупателей появится возможность совершенно спокойно и безопасно совершать покупки у местных продавцов. Для магазинов же это прекрасный шанс повысить свои продажи – ведь новые клиенты сюда приходят ежедневно. И если вы будете представлены на портале в качестве партнеров Hansabay, вас увидит максимальное количество покупателей. Заходите, регистрируйтесь и немедленно начинайте продавать – ваши товары ждут покупатели!
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