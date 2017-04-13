Михаил Стальнухин: хочу - поеду в Москву, захочу - поеду в Крым!

Политик отрицает, что ему запретили ехать на экономический форум TransRussia в Москву: «Мне никто не может запретить. Хочу - поеду в Москву, захочу - поеду в Крым! Мне плевать на то, что вокруг говорят. Но меня взбесила реакция коллег и СМИ, которые позволили одной даме (Кейт-Пентус Розиманнус - прим.ред.) назвать меня «сепаратистом», забыв предоставить мне слово».

В итоге Михаил Стальнухин отказался от поездки в Москву, где в начале будущей недели пройдет форум TransRussia. Глава финансовой комиссии пояснил, что изначально он предложил, что отправится в Россию, поскольку был уверен, что ему удалось бы договориться о встречах, на которых можно было бы начать нивелировать сложную экономическую ситуацию: «Пока не будет нормального политического диалога с Россией, никакими экономическими полумерами нашему бизнесу не поможешь».

Стальнухин напомнил несколько фактов: «Из-за того, что мы активно игнорируем Россию, мы потеряли огромную часть рынка сельхозпроизводителей (молоко и свинина), транзита и инвестиций. Объемы перевозок у транзитного сектора за последние семь-восемь лет упали в шесть раз, ежегодно Эстония теряет на этом больше 50 млн евро».