Hansabay – поддержка малого бизнеса

Попросим руководство Hansabay рассказать читателям о новой платформе и о тех выгодах, которые обязательно получат продавцы. На вопросы отвечает директор по маркетингу Роман Вилло.

- Чем привлекателен Hansabay для продавца?

Это торговая площадь, в действительности это электронный торговый центр с огромным потенциалом. Регистрация продавца проходит за считанные минуты, ресурс не затребует никакой лишней информации, никаких плат за подключение, абонентских выплат. Зарегестрировавшись, вы сразу же можете приступать к продажам.

- Почему продавцы должны выбирать именно Hansabay?

Сотрудничество с Hansabay дает покупателю массу преимуществ. Во-первых, снижает уровень лишних расходов. Не нужно тратиться на аренду торговой площади, зарплату продавцам. Во-вторых, вы сразу становитесь заметны – если покупатель ищет товар, который вы предлагаете, он мгновенно отобразится на страничке ответов на поисковый запрос. В-третьих, нет необходимости тратить средства на создание и продвижение сайта, его рекламу. Все это берет на себя Hansabay.

- Каким образом Hasabay помогает экономиь средства партнерам?

С гордостью можем сказать, что Hansabay - единственный в Эстонии ресурс, который обладает весьма богатыми возможностями для всевозможной поддержки и продвижения своих партнеров. Например, еженедельно среди наших новых партнеров-продавцов мы разыгрываем рекламный бюджет объемом в 500 евро! На эти средства продавец может размещать свою рекламу на баннерах портала, сам планировать рекламную стратегию и выбирать удобное для публикации время или же размещение в выбранных им блоках ресурса.

- Какие еще маркетинговые возможности предлагает Hansabay?

Мы ориентированы на сотрудничество и привлечение новых клиентов. Как покупателей, так и продавцов. Ведь это взаимовыгодное сотрудничество. Чем больше продавцов – тем больше клиентов. Чем больше клиентов – тем выше продажи. Среди наших предложений, например, следующее: Hansabay планирует устраивать кампании, посвященные тому или иному товару, и в рамках этой кампании магазины, предлагающие конкретный товар, могут запросто быть гвоздем рекламной кампании. Это способствует их продвижению и, конечно, развитию торговли. При этом вовсе нет необходимости быть каким-то огромным интернет-магазином. Мы будем рады сотрудничать и с маленькими магазинами – главное, чтобы товар был качественный и интересный.

- Сколько магазинов может иметь и сколько товаров может продавать один продавец?

Никаких ограничений! Вы можете представлять один магазин. Или же несколько. Или предложить самый разнообразный товар в самых разных категориях. Мы не ставим продавцам никаких ограничений, продавайте в свое удовольствие. Ведь разнообразный выбор это прекрасный стимул для привлечения покупателей. А возможности, которые мы предлагаем для продавцов превратят торговлю в приятное времяпрепровождение.

- Могут ли на Hansabay продавать частные лица и крохотные магазинчики?

Да, могут. Мы не ставим никаких ограничений для наших партнеров. Продавать могут как единичный товар, изготовленный собственными руками, так и продукцию известных фирм оптовыми партиями. Единственное условие Hansabay – это то, что товар должен быть новым и полностью соответствовать описанию. (Перед тем, как выставить товар на продажу, его нужно будет сфотографировать, подготовить точное описание и только после этого публиковать на сайте). Это единственное условие. Во всех остальных случаях мы открыты для продавцов и приветствуем разнообразный, интересный и качественный ассортимент.

Дополнительная информация на сайте www.hansabay.ee