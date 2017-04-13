Вакра: у правительства должно быть право остановить вырубку леса

По словам Вакра, система вырубки леса стало слишком простой и либеральной, хотя в коалиционном договоре ясно прописано, что вырубать следует не больше, чем успеет вырасти. Вакра подчеркнул, что этот важный аспект нужно обязательно внести в новый закон о лесе.

В этой связи Райнер Вакра сформулировал конкретное предложение: правительству необходимо дать право устанавливать ограничения на вырубку, если существуют разумные основания полагать, что объем вырубки может превысить объем выросшего леса.

«Это значит, что правительство может сказать: стоп, теперь в течение определенного времени лес больше в Эстонии не вырубаем», - объяснил Вакра.

Вакра также напомнил, что 110 000 частных владельцев в год вырубают 8 млн кубометров леса, и RMK - около 4 млн. Однако у RMK есть и обязательства: Центр управления гослесами прокладывает лесные дорожки, тропы здоровья, строит площадки для отдыха и места для костра.

Вакра считает, что бережливое отношение к лестному хозяйству не может касаться лишь государственных лесов, по его словам, если мы действительно хотим и в будущем радоваться за наш лес, то это должно быть общественным договором, с которым считаются все: и частные владельцы, и RMK .