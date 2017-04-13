Международная коалиция во главе с США опровергла авиаудар по складу химоружия в Сирии

Как утверждают в ГКА, ВВС коалиции днем 12 апреля нанесли удар с воздуха к востоку от города Дейр-эз-Зор в деревне Хатла. В результате воздушной атаки погибли сотни человек, в том числе мирные жители, говорилось в заявлении. В командовании подчеркнули, что власти Сирии неоднократно предупреждали о наличии химоружия у боевиков и его использовании ими в боевых действиях, напоминает NEWSru Israel .

"Коалиция не проводила авиаударов в этом районе в указанное время. Сирийские обвинения некорректны и похожи на преднамеренную дезинформацию", - заявил представитель коалиции полковник ВВС США Джон Дорриан.

На его официальной странице в Twitter также появилось сообщение с комментарием относительно заявления сирийских властей: "Официальный представитель видел сообщения агентства SANA, утверждающие, что авиация коалиции нанесла удары близ Дейр-эз-Зора в среду. Это неправда! Это намеренная дезинформация! Опять!".

Тем временем независимая комиссия ООН по расследованию в Сирии уже начала изучение сообщений об обстреле ВВС коалиции под эгидой США склада в Дейр-эз-Зоре, на котором террористы "Исламского государства", по версии властей Сирии, хранили химические вещества, пишет newsru.com.

"Независимая комиссия изучает сообщения об этом инциденте… Мандат комиссии предполагает расследование всех нарушений прав человека и международного гуманитарного права, которые происходят во время вооруженного конфликта Сирии, вне зависимости от того, кто их совершил. Более того, комиссия расследует все ситуации, при которых нападение любой стороны конфликта приводит к смерти или ранениям среди гражданского населения", - заявил пресс-секретарь Совета ООН по правам человека Роландо Гомез.

Он напомнил, что позиция комиссии заключается в том, что кризис в Сирии не имеет военного решения. И "любая военная эскалация только усилит страдания мирных жителей и снизит их защищенность".

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в свою очередь, сообщил, что ведомство не располагает информацией о гибели людей в результате бомбардировки сирийского города Дейр-эз-Зор. "Для ведения мониторинга и отслеживания обстановки в указанный район направлены беспилотные средства объективного контроля", - подчеркнул он.

Город Дейр-эз-Зор находится в одноименной провинции на востоке Сирии. 4 апреля СМИ сообщили о химической атаке в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб. В результате погибли, по разным данным, от 70 до 100 человек, еще около 500 человек пострадали. США и их союзники обвинили в применении химоружия вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. В Дамаске обвинения опровергли. В Минобороны РФ заявили, что сирийские ВВС нанесли удар по складам, где хранили химоружие террористы.

В ночь на 7 апреля ВВС США нанесли ракетный удар по сирийской правительственной авиабазе "Шайрат" в провинции Хомс в качестве ответа на применение режимом Башара Асада химоружия - по аэродрому были выпущены 59 ракет "Томагавк". Союзники США поддержали действия Вашингтона. В Москве назвали атаку "актом агрессии".

11 апреля президент РФ Владимир Путин прокомментировал обвинения в адрес сирийских властей в химатаке в Идлибе фразой из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев: "Скучно, девочки, - это мы уже все видели, наблюдали". Глава государства сообщил, что в Кремле располагают информацией о новых готовящихся химических атаках на территории Сирии, которые будут провокацией, цель которой найти повод для перехода к активным действиям в этой стране.

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари накануне на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что сирийские власти попросили главу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направить миссию в Хан-Шейхун и на авиабазу "Шайрат" для расследования обоих инцидентов.