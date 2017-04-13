Мыйз: России нет места в новом мировом порядке

«Мировой порядок, сформировавшийся после Второй мировой войны, больше не действует. В Совбезе ООН с одной стороны есть Россия, а с другой — все остальные. Что устраивает одну сторону, не устраивает другую. И наоборот. Новый мировой порядок предполагает существование мира без России как сверхдержавы. Позиции Германия и Японии усиливаются», - сказал Юри Мыйз во время представления в бюро Яны Тоом в Таллинне результатов связанного с международными отношениями исследования.

По мнению Мыйза, сейчас в России наблюдается упадок. «Упадок в большой стране может занять 30 лет. В конце 90-х я был тесно связан с Россией. Я помню, как все ждали, что Россия распахнет двери и вернется в этот мир. Я даже пошел на курсы русского языка. И что из этого вышло? После Олимпиады в Сочи был захвачен Крым, русские отправили своих людей в Донбасс», - отметил он.

По мнению бизнесмена, после чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, с этой страной больше никто не захочет иметь дел.

«Россия сама загнала себя в угол. Что бы там ни произошло в стране, меня, бизнесмена, заинтересованного в России, они потеряли. Я не собираюсь заниматься бизнесом там. В мире есть серьезная проблема. И это не Сирия, а Россия», - сообщил Мыйз.

Бюро европарламентария Яны Тоом заказало исследование, в ходе которого выяснилось, что 41 процент жителей Эстонии считают размещение сил НАТО в стране повышает военную угрозу. В то же время 45 процентов респондентов поддержали антироссийские санкции. 42 процента опрошенных были против.

Комментируя результаты исследования, Мыйз отметил, что Россия несет военную угрозу, а находящиеся в Эстонии силы союзников по НАТО, напротив, снижают вероятность военного конфликта. Позицию жителей северо-востока страны, по мнению Мыйза, можно объяснить тем, что русские верят Путину.

Участвовавший в дискуссии европарламентарий Индрек Таранд отметил, что, скорее всего, ответ человека зависит и от формулировки вопроса. Вопрос звучал так: «В 2017 году в Эстонию направят дополнительные силы НАТО. По вашему мнению, как это может повлиять на отношения между Эстонией и Россией?».

По словам Таранда, у людей могло сложиться впечатление, что НАТО направляет сюда свои силы против воли Эстонии, хотя это не так. «Как прошлое, так и нынешнее правительство поддержали эту идею», - сказал политик.

По поводу санкций Таранд сказал, что ответы людей могут сильно зависеть от того, в какой сфере они заняты, и повлияло ли введение санкций на их быт.