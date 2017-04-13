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Эстонские военнослужащие примут участие в учениях в Латвии

BNS
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Военные учения. Иллюстративное фото. | ФОТО: Tauno Tõhk / valitsuse kommunikatsioonibüroo

В начинающихся на следующей неделе в Латвии учениях Summer Shield примут участие более 200 эстонских военнослужащих.

Учения Summer Shield начнутся на полигоне Адажи 17 апреля и продлятся до 30 апреля, в них примут участие более 1200 военнослужащих из Латвии, США, Болгарии, Эстонии, Канады, Литвы, Великобритании, Люксембурга, Румынии, Словакии, Германии и Швеции.

На учениях будет отрабатываться артиллерийская поддержка, воздушная оборона и разведка, противодействие оружию массового поражения, противотанковая обороны и операции военных инженеров.

В прошлом году в таких учениях принимали участие более 1300 военнослужащих.

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