Прокурор по делу Сависаара надеется, что процесс пройдет по плану

"Открытое судебное заседание по обсуждению судом уголовного дела , планировалось на 12 июня, однако это зависит от судмедэкспертизы, назначенной судом Эдгару Сависаару", - сообщил Эвестус, по словам которого вынесенное в четверг постановление суда подтвердило, что обвинительный акт отвечает закрепленным в законе требованиям.

Харьюский уездный суд в четверг решил на первых порах не передавать дело по обвинению в коррупции мэра Таллинна и бывшего лидера Центристской партии Эдгара Сависаара в делопроизводство, поскольку в отношении него назначена экспертиза состояния здоровья. Дела остальных фигурантов дела суд своим постановлением в четверг передал в делопроизводство.

11 апреля Харьюский уездный суд назначил Эдгару Сависаару проведение экспертизы комиссией судебных врачей. Эксперты должны ответить на вопрос, является ли заболевание Сависаара необратимо тяжелым, и в случае, если это так, может ли он принимать участие в уголовном производстве и нести наказание, сообщил BNS пресс-секретарь суда.

В четверг суд не удовлетворил ходатайство защитников фигурантов дела — Александра Кофкина, Айвара Туулберга и Хиллара Тедера о возвращении обвинительного акта в прокуратуру. Суд посчитал, что для возвращения в прокуратуру обвинительного акта нет оснований и что документ соответствует принципам, установленным законодательством об уголовном процессе.

Суд отклонил ходатайства адвокатов Кофкина и Туулберга о прекращении процесса в отношении их подзащитных.

Ранее сообщалось, что в рамках этого же дела обвинения в даче Сависаару взяток были предъявлены бизнесменам Айвару Туулбергу, Александру Кофкину, Хиллару Тедеру и Велло Кунману. Председателя горсобрания Таллинна Калева Калло обвиняют в содействии даче и получению взяток, в посредничестве при даче взяток обвиняют бывшего политика Виллу Рейльяна. В качестве юридического лица обвинение предъявлено Центристской партии. Во время предварительного следствия подозрение также было предъявлено бизнесмену Пааво Петтаю, но он стал сотрудничать с прокуратурой и ему обвинение не предъявили.

Ранее в рамках этого же дела обвинения в даче Сависаару взяток были предъявлены бизнесменам Айвару Туулбергу, Александру Кофкину, Хиллару Тедеру и Велло Кунману. Председателя горсобрания Таллинна Калева Калло обвиняют в содействии даче и получению взяток, в посредничестве при даче взяток обвиняют бывшего политика Виллу Рейльяна. В качестве юридического лица обвинение предъявлено Центристской партии. Во время предварительного следствия подозрение также было предъявлено бизнесмену Пааво Петтаю, но он стал сотрудничать с прокуратурой и ему обвинение не предъявили.

Открытое судебное заседание по обвинению в коррупции в коридорах власти Таллинна намечено на 12 июня.