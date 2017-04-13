СМИ: полученная от эстонской разведки информация повлияла на расследование связей людей из окружения Трампа с Россией

Близкий с британской разведке источник сообщил, что в конце 2015 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) узнал о сомнительных контактах приближенных Трампа и российских агентов.

В последующие полгода дополнительной информацией с Вашингтоном поделились спецслубы западных стран. Отмечается, что среди них были сотрудники разведки Германии, Польши и Эстонии.

По информации еще одного источника, данные также поступали от разведслужб Нидерландов и Франции.

Связи близкого окружения Трампа и России якобы всплыли в ходе рутинной деятельности спецслужб. Никакой спецоперации ради этих целей не проводили, отмечают СМИ.

После длительного изучения полученных данных, британские спецслужбы передали информацию ЦРУ. Поскольку информация была чрезвычайно важной, ее изучением якобы занималось лишь руководство ведомства.

Чуть позже ЦРУ сообщило, что полученные данные позволяют предположить, что российская сторона могла оказать влияние на ход выборов в США.

Согласно данным Би-би-си, начать более активное расследование ФБР побудила информация, полученная от разведки одной из стран Балтии. Предполагается, что этой страной могла быть Эстония.