Первый канал отказался от показа "Евровидения-2017"

От предложений EBU транслировать удаленное выступление Самойловой или заменить ее на другого участника на канале отказались. "Мы считаем и тот и другой вариант неприемлемым. Удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса. Вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы телеканала.

"В сложившейся ситуации Первый канал не считает возможным транслировать конкурс "Евровидение-2017", - говорится в заявлении, которое, как уточняет Rambler News Service , было сделано после того, как сегодня на канале получили письмо от EBU, в котором вещательный союз расписался в бессилии урегулировать вопрос, сославшись на решение спецслужб Украины.

12 марта Служба безопасности Украины на три года запретила российской певице Юлии Самойловой въезд на территорию страны из-за того, что артистка выступала в Крыму, который в Киеве продолжают считать оккупированной территорией, после его присоединения к России. Самойлова была заявлена как участница конкурса "Евровидение", который пройдет в этом году в Киеве.

Напомним, что ранее разрешение Самойловой выступать удаленно раскритиковали в Киеве. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что это тоже нарушение законодательства. "Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами - это такое же нарушение украинских законов, как и ее въезд на Украину. EBU должен был это учесть".

В тот же день на ВГТРК утверждали, что российские каналы отказались от показа "Евровидения" в этом году, однако на Первом канале это не подтвердили.

Глава EBU Ингрид Дельтенре отправила премьер-министру Украины Владимиру Гройсману 23 марта письмо, пригрозив исключить Украину из будущих конкурсов, а страны, участвующие в "Евровидении", собирались бойкотировать конкурс, если Киев не пустит Самойлову, однако позиция украинских властей не изменилась.

Президент Украины Петр Порошенко 4 апреля заявил, что Россия устроила преднамеренную провокацию, выбрав для "Евровидения" Юлию Самойлову. РФ, по его словам, прекрасно знала, что Украина допускает посещение "аннексированного" Крыма только через границу с Херсонской областью, а любой другой способ является нарушением украинского законодательства и влечет за собой санкции.

Полуфиналы конкурса пройдут в Киеве 9 и 11 мая, а финал состоится 13 мая на арене Международного выставочного центра. В общей сложности в "Евровидении-2017" примут участие представители 43 стран.