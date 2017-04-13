СМИ: в Петербурге в результате взрыва подростку оторвало руку

Взрывное устройство сработало в руках подростка 14-15 лет. По предварительной информации, у него травматическая ампутация кисти.

На данный момент раненого доставили в детскую больницу N2 Святой Марии Магдалины. По словам очевидцев, молодой человек "что-то поднял около библиотеки", после чего произошел взрыв.

В паблике "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что травмы у пострадавшего серьезнее, чем пишут СМИ: "Левая кисть оторвана, правая кисть наполовину. Паренек молодой, лет 17-18. Лицо тоже задело, многочисленные раны".

Полиция перегородила вход в библиотеку. "Гайцы говорят отойти подальше", - пишут очевидцы.

6 апреля в центре Ростова-на-Дону взорвалась самодельная бомба, замаскированная под фонарик, который нашел местный сторож. У пострадавшего была повреждена брюшная полость, грудная клетка, ему провели травматическую ампутацию правой кисти и трех пальцев левой руки. Как признался задержанный "террорист", он хотел убить сторожа из ревности.

3 апреля в петербургском метрополитене произошел теракт. Самодельная бомба взорвалась в вагоне поезда, следовавшего от "Сенной площади" к "Технологическому институту". Кроме того, на станции "Площадь Восстания" было обнаружено несработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено. В результате теракта погибли 14 человек, в том числе - террорист, уроженец киргизского города Ош, гражданин России 22-летний Акбаржон Джалилов, личность которого была установлена следователями 4 апреля.

По версии СК, террорист-смертник действовал не один - по делу о теракте было арестовано восемь предполагаемых сообщников: суды Москвы и Петербурга санкционировали аресты Содика Ортикова, Азамжона Махмудова, Дилмурода Муидинова, Сейфуллы Хакимова, Бахрама Ергашева, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Ибрагибжона Ерматова и Шохисты Каримовой.

У Каримовой в квартире нашли гранату, промышленный детонатор и микросхему, у уроженца Таджикистана Содикова обнаружились тротиловые шашки и граната. Басманный суд Москвы заключил Ортикова и Каримову под стражу до 3 июня.