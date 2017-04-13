Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала Россию защитить гомосексуалов в Чечне от преследований на фоне сообщений о том, что геи в Чечне подвергаются похищениям и пыткам со смертельным исходом, пишет DW.com.

"Российские ведомства должны расследовать эти ужасные сообщения, выявить виновных и наказать их", - заявил директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Михаэль Линк в четверг, 13 апреля. Он указал, что, учитывая явное нежелание местных властей предпринимать необходимые шаги, в ситуацию должна вмешаться Россия и защитить чеченских гомосексуалов.

Ранее расследовать сообщения о преследовании гомосексуалов в Чечне уже призывал Россию Европейский Союз.