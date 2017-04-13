США сбросили на Афганистан «мать всех бомб»

Удар был нанесен в провинции Нангархар. Как заявил Пентагон, при помощи GBU-43 американские военные надеялись уничтожить систему тоннелей и пещер, которую используют боевики террористической группировки «Исламское государство», пишет Lenta.ru.

Подготовка операции заняла несколько месяцев. О результатах бомбардировки пока не сообщается.

GBU-43 — сверхмощная фугасная авиационная бомба, созданная в 2003 году. На тот момент являлась самой мощной авиабомбой в мире. Сила взрыва составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — около 140 метров, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 километра от эпицентра. Бомба снабжена системой наведения. Ранее это оружие дважды испытывалось на полигоне, но ни разу не применялось в боевых условиях.