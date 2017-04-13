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Осиновский: государство готово выделить средства для сокращения очередей к врачам-специалистам

Rus.Postimees.ee
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Евгений Осиновский | ФОТО: Postimees.ee

В эти минуты правительство в рамках бюджетной стратегии обсуждает варианты дополнительного финансирования здравоохранения.

В конце прошлого года дефицит Больничной кассы составлял около 30 миллионов евро, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Для того, чтобы смазать скрипящие шестеренки системы здравоохранения и, например, сократить очереди к врачам-специалистам, по сегодняшним оценкам необходимо еще около 70 млн евро ежегодно, и это при более, чем миллиардном бюджете Больничной кассы.

Союз врачей сегодня заявил о возможной забастовке продолжительностью несколько месяцев, если дополнительного финансирования на лечение уже самого здравоохранения в бюджете не найдется.

Министр труда и здравоохранения Евгений Осиновский заверил, что предложения по изысканию денег были предоставлены правительству в марте: "Сегодня, по оценке Больничной кассы, в денежном эквиваленте цена очереди к врачу равняется 70 млн евро, а в ближайшие годы цена продолжит расти и достигнет 100 млн, и конечно же, правительство очень четко готово выделить дополнительные средства именно для того, чтобы сократить очереди к врачам-специалистам".

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