Осиновский: государство готово выделить средства для сокращения очередей к врачам-специалистам

В конце прошлого года дефицит Больничной кассы составлял около 30 миллионов евро, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Для того, чтобы смазать скрипящие шестеренки системы здравоохранения и, например, сократить очереди к врачам-специалистам, по сегодняшним оценкам необходимо еще около 70 млн евро ежегодно, и это при более, чем миллиардном бюджете Больничной кассы.

Союз врачей сегодня заявил о возможной забастовке продолжительностью несколько месяцев, если дополнительного финансирования на лечение уже самого здравоохранения в бюджете не найдется.

Министр труда и здравоохранения Евгений Осиновский заверил, что предложения по изысканию денег были предоставлены правительству в марте: "Сегодня, по оценке Больничной кассы, в денежном эквиваленте цена очереди к врачу равняется 70 млн евро, а в ближайшие годы цена продолжит расти и достигнет 100 млн, и конечно же, правительство очень четко готово выделить дополнительные средства именно для того, чтобы сократить очереди к врачам-специалистам".