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Фото и видео: возле торгового центра Sikupilli полыхал дом

Rus.Postimees.ee
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В Таллинне на улице Палласти за торговым центром Sikupilli горел двухэтажный заброшенный дом.

Пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Postimees, что вызов поступил в 21.28. Заброшенный дом горел открытым огнем, людей в здании не было.

Тушением пожара занимались спасательные команды Кесклинна и Ласнамяэ. Пожар был ликвидирован примерно в 1.15.

Заброшенное здание находится рядом с Кадриоргской немецкой гимназией, еще на этой неделе ученики школы отправили в МуПо рисунки, что можно было бы построить вместо пустующего дома.

По сообщениям МуПо, у дома появился новый владелец, хотя здание находится в плачевном состоянии. В среду в пресс-сообщении МуПо говорилось, что владельцу здания должно быть дано разумное время, чтобы привести в порядок окрестности дома и преградить вход в здание: «С новым владельцем поговорили и при необходимости будет сделано предписание для быстрейшего ликвидирования нынешней ситуации».

Ученики Кадриоргской немецкой гимназии с рисунками идеального дома, который можно было бы построить вместо заброшенного здания. / Фото: МуПо

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