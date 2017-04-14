Фото и видео: возле торгового центра Sikupilli полыхал дом

Пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Postimees, что вызов поступил в 21.28. Заброшенный дом горел открытым огнем, людей в здании не было.

Тушением пожара занимались спасательные команды Кесклинна и Ласнамяэ. Пожар был ликвидирован примерно в 1.15.

Заброшенное здание находится рядом с Кадриоргской немецкой гимназией, еще на этой неделе ученики школы отправили в МуПо рисунки, что можно было бы построить вместо пустующего дома.

По сообщениям МуПо, у дома появился новый владелец, хотя здание находится в плачевном состоянии. В среду в пресс-сообщении МуПо говорилось, что владельцу здания должно быть дано разумное время, чтобы привести в порядок окрестности дома и преградить вход в здание: «С новым владельцем поговорили и при необходимости будет сделано предписание для быстрейшего ликвидирования нынешней ситуации».