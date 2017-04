В метро США мужчина открыл стрельбу по пассажирам

ЧП произошло на перегоне между станциями Hamilton E. Holmes и West Lake. Транспортная полиция метрополитена сообщила, что мужчина открыл стрельбу вскоре после того, как сел на поезд. Очевидцы сообщили, что ему на вид около 30 лет, пишет Newsru.

Он отошел в один конец вагона поезда и начал без разбора стрелять по пассажирам, рассказал один из очевидцев.

Стрелка задержали на выходе из станции West Lake. Очевидцы рассказали, что тот пытался сбежать, но споткнулся. Полиция сообщила, что удалось найти и предполагаемое орудие убийства.

Медицинские службы уточнили, что госпитализированы были три человека, раненых стрелком, а также еще один, получивший травмы из-за возникшей в вагоне паники и давки. Жизням пострадавших угрозы нет.

Журналист WSBTV Мэтт Джонсон назвал имя жертвы - это Захария Ханникат.

Updated info: MARTA victim is 38 year old Zachariah Hunnicutt, per his mother. pic.twitter.com/Beq2mnhZJa