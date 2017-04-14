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Смертельное ДТП в Ляэне-Вирумаа: у водителя Toyota не было прав

BNS
Rus.Postimees.ee
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ФОТО: AFP / Scanpix

Полиция установила, что у одного из участников тяжелого ДТП, которое произошло вчера утром в Ляэне-Вирумаа и в результате которого погиб один человек, не было водительских прав.

ДТП случилось в 6.55 в Ляэне-Вирумаа в волости Кадрина на 163-ем км шоссе Пярну-Раквере-Сымеру, где 53-летний мужчина на микроавтобусе Ford Transit потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Avensis, за рулем которой был 33-летний мужчина без водительских прав.

В результате столкновения погибла 45-летняя женщина, сидевшая в Ford рядом с водителем. Двух водителей увезли в Ракверескую больницу, оттуда водитель Toyota был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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