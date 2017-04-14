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Фото: в Таллинне машина BMW врезалась в каменный забор

Rus.Postimees.ee
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Сегодня ночью на улице Суур-Америка в Таллинне водитель BMW потерял управление, вылетел с дороги и врезался в каменный забор.

Ночной снегопад сделал дорожные условия очень сложными. На улице Суур-Америка в Таллинне водитель BMW потерял управление, вылетел с дороги и врезался в каменный забор.

Молодой человек не пострадал, но был поврежден автомобиль, который отбуксировали в ремонтную мастерскую. Полиция сообщила, что водитель был трезв.

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