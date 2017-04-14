Авианосец США подошел к КНДР на расстояние удара

Тем временем ударная группа во главе с авианосцем Carl Vinson подошла на расстояние авиационной атаки, говорится в отчете разведывательно-аналитической компании Stratfor, пишет Newsru.

Собеседники NBC заявили, что США готовы осуществить "упреждающий удар с помощью обычных средств вооружения". О каком именно оружии идет речь, в статье не уточняется.

В Пентагоне агентству Reuters заявили, что не комментируют будущие операции и "не делают предположений о возможных сценариях".

При этом NBC отмечает, что два боевых корабля США, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk, были дислоцированы около Корейского полуострова. Один из них находится примерно в 300 морских милях от предполагаемого места проведения Пхеньяном ядерного испытания.

Кроме того, на тихоокеанской базе на острове Гуам размещены тяжелые бомбардировщики В-52, В-1В и В-2, которые способны достичь КНДР.

Также в район был направлен авианосец Carl Vinson.

NBC указывает, что в случае удара основная опасность от КНДР будет исходить в отношении Южной Кореи - одного из двух главных союзников США в этом регионе. По данным американских спецслужб, у Северной Кореи пока нет межконтинентальной ракеты или каких-либо средств, чтобы доставить ядерный заряд на значительное расстояние.

КНДР проведет ядерное испытание, когда сочтет нужным

Северная Корея намерена провести очередное ядерное испытание тогда, когда руководство страны сочтет нужным. Об этом заявил в интервью АР заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рель.

Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Пхеньян "проведет свой следующий ядерный тест, когда высшее руководство сочтет нужным". Он назвал ситуацию на Корейском полуострове "порочным кругом".

Хан Сон Рель также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп своими "агрессивными" сообщениями в Twitter "создает неприятности", сообщает ТАСС. Ранее американский лидер написал в твите, что "Северная Корея ищет неприятности". Кроме того, Хан Сон Рель заявил AP, что Пхеньян не будет сидеть сложа руки перед лицом превентивного удара США по КНДР.

Накануне дипломаты из Южной Кореи и Японии выразили уверенность, что США будут консультироваться с ними перед тем, как принять меры в отношении КНДР. В частности, глава МИД Южной Кореи на парламентских слушаниях заявлял: "Представители США... неоднократно заверяли нас, что будут детально обсуждать меры в отношении Северной Кореи".

Ранее власти Северной Кореи призвали иностранных журналистов, находящихся в стране, приготовиться к "большому и важному событию", которое произойдет в ближайшие дни. Сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса указал, что последние спутниковые снимки свидетельствуют о том, что КНДР завершила приготовления к возможному новому ядерному испытанию, передает "Интерфакс".

В Японии и Южной Корее ожидают, что очередную "провокацию" КНДР может устроить 15 апреля - в 105-ю годовщину со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. Другая примечательная дата - 25 апреля, годовщина основания Корейской народной армии.

В феврале Пхеньян произвел запуск баллистических ракет в сторону Японского моря, который Вашингтон и Токио решительно осудили. Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит Северной Корее создать ракеты, способные достичь территории США.

Авианосец прибыл

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson подошла к Корейскому полуострову в ожидании возможного нового ядерного испытания.

Stratfor в обзоре перемещений военных кораблей США сообщает, что авианосец и сопровождающие его корабли находятся к западу от японского острова Кюсю и идут через Корейский пролив в акваторию Японского моря к восточному побережью КНДР. Там к ним должны присоединиться японские боевые корабли.

В состав авианосной группы ВМС США помимо авианосца Carl Vinson входят ракетный крейсер Lake Champlain и два эсминца. Кроме того, группу сопровождают атомные подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk.

Телеканал CNN указывает, что корабли могут быть использованы не только для нападения, но и для защиты от северокорейских ракет: они оснащены системой ПРО Aegis.