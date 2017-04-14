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Виновник ДТП, в результате которого погиб пассажир, получил денежное наказание

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Lääne prefektuur

Прошлой весной в Пярнумаа в результате ДТП погиб 27-летний гражданин Португалии. Суд приговорил сидевшего за рулем машины и превысившего скорость белоруса к денежному наказанию, пишет Pärnu Postimees.

В прошлом году вечной в пять утра в Пярнумаа на 171 километре Водитель автомобиля Ford, двигавшегося в сторону Пярну, потерял управление на прямом участке дороги и вылетел с трассы. Машина перевернулась на крышу и ударилась левой стороной об дерево.

Легкие повреждения получил 26-летний водитель и сидевшая рядом 23-летняя женщина. На заднем сидении находился 27-летний мужчина, которого с тяжелыми травмами доставили в больницу. В районе 18 часов он скончался от полученных травм. Погибший был гражданином Португалии

По словам руководителя Пярнуского отделения Андреса Синимери, известно, что водитель начал свой маршрут из Литвы. На момент ДТП они уже ехали всю ночь.

В ходе расследования стало известно, что Ford с белорусскими номерами превысил скорость: на момент ДТП машина двигалась со скоростью почти 120 км/ч.

7 апреля в Пярнуский уездный суд признал виновным в смерти по неосторожности гражданина Белоруссии и назначил ему денежный штраф в размере 2500 евро. Также он лишен прав на восемь месяцев и должен будет покрыть производственные издержки в размере 2120 евро.

Прокурор и суд приняли во внимание, что ранее у мужчины не было нарушений в Эстонии, обвиняемый после аварии участвовал в оказании пострадавшему первой помощи, возместил семье погибшего нематериальный ущерб и раскаялся в содеянном.

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