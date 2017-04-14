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Жителей Ласнамяэ призывают спасти себя от мусора и выйти на уборку

Rus.Postimees.ee
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Мусор. | ФОТО: Karli Saul/SCANPIX

Завтра, 15 апреля, таллинские добровольцы из различных организаций проведут субботник на печально известной свалке на улице Бетоони.

"В связи с тем, что управа района Ласнамяэ не признает незаконную свалку на улице Бетоони как свою,  у местной молодежи не остается вариантов, кроме как организовать субботник самим и убрать мусор", - сказал главный организатор субботника Тармо Лаузинг.

Волость Раэ согласилась поддержать субботник, предоставив контейнер, вместительности которого должно хватить для уборки всего мусора, который соберут добровольцы.

Организаторы рады, что к уборке присоединились разные активисты и организации. «С нами связалась компания из Ласнамяэ Ground Cats OÜ, которая предоставит нам погрузчика Bobcat, который несомненно станет незаменимым помощником в уборке мусора», - сказал Лаузинг.

Субботник стартует 15-го апреля в 11:00 по адресу Бетоони 34 (возле автолома Ардезия). Организаторы ждут на помощь всех активных жителей Ласнамяэ и членов различных общественных организаций. Зарегистрироваться на субботник можно здесь.

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