Авиакомпания раздает бесплатные билеты налоговым должникам

Американская авикомпания JetBlue подарят 1000 билетов. Получить их очень просто — необходимо на официальной странице авиакомпании заполнить анкету и полагаться на счастливый случай, пишет Postimees со ссылкой на Travel and Leisure.

Победителем может стать совершеннолетний гражданин США. Также не должен быть получен возврат налога за 2016 год, но,поскольку авикомпания не может это проверить, они просто доверяют словам своих клиентов.

Победители будут выбраны в течение нескольких недель и им подарят билеты в одну сторону. С помощью этих билетов можно будет полететь в любой город в пределах США.