При столкновении грузовика и машины погиб человек
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14 апреля 2017 г., 12:40
Сегодня в Ярвамаа в волости Амбла столкнулись легковая машина и грузовик. По предварительным данным, в результате ДТП погибла женщина.
Сегодня в 11.33 полиция получила сообщение о ДТП на 134-ом км шоссе Пярну-Раквере-Сымеру.
На месте происшествия стало известно, что ДТП произошло на границе Ляэне-Вирумаа и Ярвамаа, когда двигавшийся из Амбла в сторону Тапа грузовик выехал со второстепенной дороги перед автомобилем Opel.
Женщина, которая была за рулем легкового автомобиля, погибла на месте. По предварительным данным, других пассажиров в Opel не было.
Движение в месте ДТП нарушено.
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