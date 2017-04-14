При столкновении грузовика и машины погиб человек

Сегодня в 11.33 полиция получила сообщение о ДТП на 134-ом км шоссе Пярну-Раквере-Сымеру.

На месте происшествия стало известно, что ДТП произошло на границе Ляэне-Вирумаа и Ярвамаа, когда двигавшийся из Амбла в сторону Тапа грузовик выехал со второстепенной дороги перед автомобилем Opel.

Женщина, которая была за рулем легкового автомобиля, погибла на месте. По предварительным данным, других пассажиров в Opel не было.

Движение в месте ДТП нарушено.

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