Афганистан сообщил о последствиях разрыва американской «матери всех бомб»

Министерство обороны Афганистана отчиталось о последствиях нанесенного США удара по позициям "Исламского государства" (ИГ) в афганской провинции Нангархар при помощи сверхмощной фугасной авиационной бомбы GBU-43, неофициально прозванной "матерью всех бомб" (MOAB). По данным ведомства, в результате были ликвидированы 36 предполагаемых террористов, разрушена их база, но никто из мирных жителей не пострадал.
Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил пресс-секретарь Минобороны Афганистана Давлат Вазири, сообщает Reuters. "Ни один из мирных жителей не пострадал, и только база, которую ДАИШ использует для проведения атак в других частях провинции, была разрушена", - заверил представитель афганского оборонного ведомства. Как отмечает Reuters, заявление Вазири не было подтверждено информацией из каких-либо независимых источников. Агентство напоминает, что ИГ создало небольшую цитадель на востоке Афганистана, откуда начало смертоносные атаки на столицу республики Кабул, пишет Newsru.
Ранее источник в администрации президента Афганистана сообщил "Интерфаксу", что бомбардировка позиций ИГ в республике авиацией США была согласована с Кабулом. "Мы заранее знали о готовящейся операции, она была согласована с нами", - сказал собеседник агентства. По его словам, силы ИГ "понесли большие потери" в результате бомбардировки, данных о возможных жертвах среди мирного населения источник не привел.
В деревне, расположенной примерно в 5 км от удаленной горной местности, в которой была сброшена американская бомба, дома и магазины не пострадали от взрыва, сообщил Reuters очевидец. Местные жители рассказали, что видели, как боевики ежедневно взбирались вверх по горам и спускались вниз, периодически наведываясь в деревню. "Это были арабы, пакистанцы, китайцы и местные повстанцы, приходившие в магазины на базаре за покупками", - рассказал агентству местный житель Раз Мохаммед.
В пятницу, на следующий день после авиаудара, деревня уже была заполнена военными Афганистана и международных войск, а над населенным пунктом кружили вертолеты и другие летательные аппараты.
Тем временем ВВС США опубликовали видео сброса и взрыва сверхмощной авиабомбы GBU-43/B. На видеозаписи продемонстрированы испытания "матери всех бомб", которые проводились еще 14 лет назад, однако ролик попал в открытый доступ только сейчас. Бомба впервые была испытана в 2003 году, с тех пор и до настоящего момента она не применялась.
Трамп гордится сбросом бомбы, экс-президент Афганистана - осуждает
Накануне, после воздушного удара ВВС США в Афганистане, президент США Дональд Трамп назвал "успешной операцией" применение сверхмощной бомбы, сообщил "Интерфакс". "У нас потрясающие командиры в армии и потрясающая армия. Мы ими очень гордимся. Это (применение бомбы в Афганистане. - Прим. NEWSru.com) было еще одной очень, очень успешной операцией", - заявил американский лидер.
Вместе с тем Трамп не дал определенного ответа на вопрос, можно ли рассматривать удар в Афганистане как сигнал Северной Корее, отношения с которой за последнее время у США предельно обострились из-за вероятности проведения в КНДР очередных ядерных испытаний. "Я не знаю, посылает ли это сигнал. Нет никакой разницы, посылает или нет. Северная Корея - это проблема, и проблема будет решаться", - сказал глава Соединенных Штатов.
Однако не все разделяют восторги Трампа по поводу совершенного авиаудара. Хамид Карзай, занимавший пост президента Афганистана в 2002-2014 годах, резко осудил сброс бомбы в афганской провинции, обвинив США в использовании республики в качестве полигона для испытаний новых видов опасного оружия.
"Я категорически и самым решительным образом осуждаю то, что американские вооруженные силы сбросили на Афганистан новейшую неядерную бомбу. Это не война с террором, а бесчеловечное и жестокое злоупотребление нашей страной как испытательным полигоном для новых и опасных видов оружия. В силах афганцев остановить США", - написал бывший глава республики в Twitter.
Кроме того, ранее бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден напомнил, что тоннельный комплекс, по которому Пентагон ударил сверхмощной бомбой, был построен на средства самих США в 1980-е годы. Вашингтон тогда помогал моджахедам, боровшимся с силами ограниченного контингента советских войск в Афганистане, сообщил бывший сотрудник ЦРУ у себя в Twitter. Сноуден также отметил, что использованная при ударе по системе тоннелей бомба стоит 314 млн долларов.
США 13 апреля впервые в истории применили свое самое совершенное неядерное оружие, сбросив в Афганистане сверхмощную фугасную авиационную бомбу GBU-43/B при помощи самолета специального назначения Lockheed MC-130. Целью авиаудара стали используемые террористами ИГ* тоннели и пещеры на территории афганской провинции Нангархар, расположенной на востоке страны на границе с Пакистаном.
GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (Mother Of All Bombs (МОАВ) - "мать всех бомб") - американская сверхмощная фугасная авиабомба, созданная в 2002-2003 годах. Считается самым совершенным неядерным оружием США. Имеет длину 9,17 м и диаметр 102,9 см. Вес бомбы составляет 9,5 тонны, из которых 8,4 тонны приходится на взрывчатое вещество, представляющее собой смесь гексогена, тротила и алюминиевого порошка. Сила взрыва составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения - около 140 метров, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 км от эпицентра.
Из самолета MOAB вытягивается на специальной тележке тормозным парашютом, отмечает "Российская газета". Оказавшись в воздухе, бомба сбрасывает парашют и тележку, разворачивает решетчатые рули и устремляется к земле, корректируя полет по спутникам.
Ранее GBU-43/B не применялась в военных целях. Первое испытание MOAB было проведено в 2003 году, когда бомба произвела грибовидное облако, видимое на расстоянии 32 километров, сообщает Reuters.