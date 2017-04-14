Афганистан сообщил о последствиях разрыва американской «матери всех бомб»

Об этом в пятницу, 14 апреля, заявил пресс-секретарь Минобороны Афганистана Давлат Вазири, сообщает Reuters. "Ни один из мирных жителей не пострадал, и только база, которую ДАИШ использует для проведения атак в других частях провинции, была разрушена", - заверил представитель афганского оборонного ведомства. Как отмечает Reuters, заявление Вазири не было подтверждено информацией из каких-либо независимых источников. Агентство напоминает, что ИГ создало небольшую цитадель на востоке Афганистана, откуда начало смертоносные атаки на столицу республики Кабул, пишет Newsru.

Ранее источник в администрации президента Афганистана сообщил "Интерфаксу", что бомбардировка позиций ИГ в республике авиацией США была согласована с Кабулом. "Мы заранее знали о готовящейся операции, она была согласована с нами", - сказал собеседник агентства. По его словам, силы ИГ "понесли большие потери" в результате бомбардировки, данных о возможных жертвах среди мирного населения источник не привел.

В деревне, расположенной примерно в 5 км от удаленной горной местности, в которой была сброшена американская бомба, дома и магазины не пострадали от взрыва, сообщил Reuters очевидец. Местные жители рассказали, что видели, как боевики ежедневно взбирались вверх по горам и спускались вниз, периодически наведываясь в деревню. "Это были арабы, пакистанцы, китайцы и местные повстанцы, приходившие в магазины на базаре за покупками", - рассказал агентству местный житель Раз Мохаммед.

В пятницу, на следующий день после авиаудара, деревня уже была заполнена военными Афганистана и международных войск, а над населенным пунктом кружили вертолеты и другие летательные аппараты.

Тем временем ВВС США опубликовали видео сброса и взрыва сверхмощной авиабомбы GBU-43/B. На видеозаписи продемонстрированы испытания "матери всех бомб", которые проводились еще 14 лет назад, однако ролик попал в открытый доступ только сейчас. Бомба впервые была испытана в 2003 году, с тех пор и до настоящего момента она не применялась.

Трамп гордится сбросом бомбы, экс-президент Афганистана - осуждает

Накануне, после воздушного удара ВВС США в Афганистане, президент США Дональд Трамп назвал "успешной операцией" применение сверхмощной бомбы, сообщил "Интерфакс". "У нас потрясающие командиры в армии и потрясающая армия. Мы ими очень гордимся. Это (применение бомбы в Афганистане. - Прим. NEWSru.com) было еще одной очень, очень успешной операцией", - заявил американский лидер.

Вместе с тем Трамп не дал определенного ответа на вопрос, можно ли рассматривать удар в Афганистане как сигнал Северной Корее, отношения с которой за последнее время у США предельно обострились из-за вероятности проведения в КНДР очередных ядерных испытаний. "Я не знаю, посылает ли это сигнал. Нет никакой разницы, посылает или нет. Северная Корея - это проблема, и проблема будет решаться", - сказал глава Соединенных Штатов.

Однако не все разделяют восторги Трампа по поводу совершенного авиаудара. Хамид Карзай, занимавший пост президента Афганистана в 2002-2014 годах, резко осудил сброс бомбы в афганской провинции, обвинив США в использовании республики в качестве полигона для испытаний новых видов опасного оружия.