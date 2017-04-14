Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Охранники задержали мужчин, укравших платежный терминал

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Платежный терминал. | ФОТО: Teet Malsroos / Õhtuleht

Восьмого апреля примерно в 4 часа утра в центр управления G4S поступил сигнал тревоги из находящегося в центре Тарту бара. Патрульный экипаж охранной фирмы, прибывший на место за три минуты, выяснил, что два посетителя взяли с барной стойки платежный терминал для банковских карт и коробку для денег, после чего ушли.

Охранникам удалось задержать подходящего под описание человека на улице Юликооли. При мужчине были обнаружены как платежный терминал, так и коробка для денег. Найти второго мужчину сразу не удалось.

Задержанного доставили обратно в бар, имущество вернули клиенту. При проверке выяснилось, что платежный терминал поврежден. На место вызвали полицию, которая доставила мужчину в вытрезвитель.

В начале шестого утра патруль G4S получил вызов в этот же бар. Как оказалось, туда вернулся второй мужчина, совершивший кражу. Его задержали и передали полиции, которая также отвезла его в вытрезвитель.

Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Наверх