Названа самая безопасная страна в мире

Финляндия возглавила рейтинг, состоящий из 136 позиций. Это государство также лидировало в аналогичном списке, опубликованном в октябре 2016 года, пишет "Лента.ру".

На втором месте находятся Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Замыкает тройку Исландия. В первую десятку рейтинга в порядке убывания также вошли Оман, Гонконг (специальный район КНР), Сингапур, Норвегия, Швейцария, Руанда и Катар. Эстония занимает 15 место.

При составлении рейтинга учитываются, в частности, ситуация с преступностью и терроризмом, а также военные конфликты.