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Названа самая безопасная страна в мире

Смотрите, на каком месте Эстония!

Rus.Postimees.ee
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Хельсинки. Иллюстративное фото. | ФОТО: Alessandro Rampazzo/SIPA/Alessandro Rampazzo/SIPA

Самой безопасной страной мира в 2017 году оказалась Финляндия. К такому выводу пришли эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Финляндия возглавила рейтинг, состоящий из 136 позиций. Это государство также лидировало в аналогичном списке, опубликованном в октябре 2016 года, пишет "Лента.ру".

На втором месте находятся Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Замыкает тройку Исландия. В первую десятку рейтинга в порядке убывания также вошли Оман, Гонконг (специальный район КНР), Сингапур, Норвегия, Швейцария, Руанда и Катар. Эстония занимает 15 место.

При составлении рейтинга учитываются, в частности, ситуация с преступностью и терроризмом, а также военные конфликты.

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