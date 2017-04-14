Профсоюзы: реформа здравоохранения имеет для общества критическое значение

В переданном BNS обращении профсоюзы подчеркивают, что необходимо заниматься как поисками источников дополнительного финансирования здравоохранения, так и процессом внутреннего реформирования системы.

«Процесс реформирования системы здравоохранения нужно начать безотлагательно. В условиях, когда общество в Эстонии все больше стареет, будет все сложнее и сложнее жить с такой системой здравоохранения, которая недостаточно финансирована, сложна для пациентов и слишком ориентировала на оказание отдельных видов лечебных процедур, а также недостаточно связана с системой социальной защиты», - отметил председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон.

Профсоюзы призвали правительство безотлагательно принять необходимые политические решения, в противном случае пострадает все общество в Эстонии.

«Процесс реформирования системы здравоохранения не должен превращаться в борьбу медиков с ветряными мельницами, он должен стать нашим совместным делом, сотрудничеством во имя более здоровой Эстонии. Необходимо найти дополнительные средства для бюджета Больничной кассы, расширить профилактическую деятельность, внедрять систему, направленную на удовлетворение интересов пациента, а также обеспечить постоянное повышение зарплат медработников», - отметил Петерсон.

Центральный союз профсоюзов поддерживает требования, с которыми выступают Профсоюз работников здравоохранения, Союз врачей Эстонии и Союз медсестер Эстонии.