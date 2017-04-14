Видео: пользователей Facebook возмутил опасный метод борьбы с парковкой возле дома

На видео запечатлено, как некая женщина сбрасывает несколько зеркал на место, которое, судя по всему, облюбовали желающие припарковаться к дому, пишет Rus.Tvnet.

Поступок вызвал негодование у местных жителей: «Ненормальная!», «Дети же могут порезаться и животные!», «Где она столько зеркал взяла, наверное все из дома вынесла», - отмечается в комментариях.

Как говорят свидетели, была вызвана полиция, разбитые стекла какое-то время продолжали валяться на дороге. Утром 14 апреля они были убраны.