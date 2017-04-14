Reporter: водители не умеют ездить по четырехполосным участкам шоссе?

В последнее время в полицию стало поступать довольно много жалоб на водителей, которые постоянно нарушают закон, поскольку двигаются за городом по левой полосе, из-за чего четырехполосное шоссе используется не по назначению.

По словам оперативного дежурного тартуской дорожной полиции Энна Вирка, согласно закону, за городом в левой полосе можно ехать в том случае, если правая занята. «Транспортное средство, движущееся медленнее максимально разрешенной скорости, на загородных шоссе должно находиться в правой полосе», - отметил Вирк.

«Все чаще нам поступают жалобы, что на загородных шоссе, где в попутном направлении имеется по две полосы, водители постоянно занимают левую полосу», - сообщил полицейский.

Несмотря на то, что данное правило действует уже давно, похоже, жители юга страны еще не привыкли к изменившимся дорожным условиям. «Быть может, местные еще не привыкли к четырехполостным дорогам. Возможно, пока им сложно ориентироваться на подобных участках шоссе», - считает оперативный дежурный.

Во время поездки вместе с полицейским патрулем в объектив камеры журналистов попало несколько нарушителей, которые спокойно двигались по левой полосе движение, хотя правая была свободна. Например, водитель Audi, имеющий права с 70-х, признал, что был неправ, но не смог дать внятного объяснения, почему он ехал по левой полосе. А водитель "Шкоды" почти сразу начал возмущаться, что его остановили посреди шоссе, но потом успокоился и согласился с доводами стражей порядка.

Штраф за подобное нарушение может составить до 80 евро. По словам Вирка, иногда нарушителей привлекали к ответственности, но штраф не является самоцелью. «Важнее проинформировать водителей», - считает он.