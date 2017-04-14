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СМИ: Сирия получила из России модернизированные бомбардировщики Су-24

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: HANDOUT/REUTERS

Вооруженные силы Сирии получили из России 10 модернизированных бомбардировщиков Су-24М2, сообщает в пятницу интернет-портал Arabian Aerospace.

По его информации, всего сирийские ВВС получили 22 самолета Су-24. Контракт на модернизацию Су-24 был подписан в 2009 году, уже в 2010 начались работы в Ржеве. Соглашение также предполагает подготовку сирийских пилотов и обслуживающего персонала, пишет "Интерфакс".

Эти модернизированные самолеты значительно расширят возможности сирийских ВВС.

Основные усовершенствования включают новую систему управления оружием, позволяющую нести более широкий спектр вооружений, в том числе современные высокоточные управляемые ракеты. Самолеты оснащены новым прицельно-навигационным комплексом СВП-24 "Гефест", новыми навигационными комплексами на основе GPS и ГЛОНАСС, а также системой индикации на лобовом стекле ИЛС-31.

При этом издание отмечает, что остается неизвестным, являются ли самолеты новой поставкой в Сирию или же глубокой модернизацией имевшихся на вооружении самолетов по контракту 2009 года.

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