Волна краж автозапчастей пошла на спад после публикаций в СМИ

В последние месяцы по Таллинну прокатился волна краж автозапчастей, но после освещения проблемы в СМИ злоумышленники умерили пыл, отмечают в полиции. К настоящему времени в качестве подозреваемого никто не задержан, пишет Tallinncity.
В конце марта Postimees писал о том, что за пару месяцев жертвами воров автозапчастей стало огромное количество людей. Злоумышленники украли с автомобилей передних фар и зеркал больше, чем за весь прошлый год. Иногда за одну ночь происходило до пяти-шести краж.
В основном преступники действовали в Ласнамяэ, Кристийне, Мустамяэ и Ыйсмяэ, а их излюбленными марками были Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche и Audi. В некоторых случаях сумма ущерба достигала нескольких тысяч евро.
Полиция вела активную работу по поимке преступников.
На вопрос о том, были ли злоумышленники пойманы, в полиции сообщили, что после освещения проблемы в СМИ, волна краж пошла на спад. Периодически поступают сообщение о краже запчастей, но уже нельзя говорить, что явление носит массовый характер.
Но это не означает, что стражи порядка бросят поиски преступников.