Волна краж автозапчастей пошла на спад после публикаций в СМИ

В конце марта Postimees писал о том, что за пару месяцев жертвами воров автозапчастей стало огромное количество людей. Злоумышленники украли с автомобилей передних фар и зеркал больше, чем за весь прошлый год. Иногда за одну ночь происходило до пяти-шести краж.

В основном преступники действовали в Ласнамяэ, Кристийне, Мустамяэ и Ыйсмяэ, а их излюбленными марками были Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Porsche и Audi. В некоторых случаях сумма ущерба достигала нескольких тысяч евро.

Полиция вела активную работу по поимке преступников.

На вопрос о том, были ли злоумышленники пойманы, в полиции сообщили, что после освещения проблемы в СМИ, волна краж пошла на спад. Периодически поступают сообщение о краже запчастей, но уже нельзя говорить, что явление носит массовый характер.

Но это не означает, что стражи порядка бросят поиски преступников.