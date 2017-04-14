Дмитрий Медведев отчитался о доходах

Согласно декларации Медведева о доходах за 2016 год, распространенной пресс-службой правительства, премьер РФ заработал за прошлый год 8 млн 586 тыс. 974 рубля 69 копеек - это на 180 тыс. меньше, чем в 2015 году. Тогда его доход составил 8 млн 767 тыс. 882 рубля 96 копеек, пишет "Интерфакс".

Как и в предыдущие годы, из недвижимого имущества за главой правительства числится арендованный на 49 лет земельный участок площадью 47 соток в России.

Квартира площадью 367,8 кв.м, которая ранее была задекларирована в собственности главы правительства, и в пользовании его супруги, теперь значится только в безвозмездном пользовании Светланы Медведевой.

В гараже главы правительства по-прежнему два раритетных автомобиля - "легковушки" ГАЗ 20 и ГАЗ 21. У Медведевой в собственности Фольксваген Гольф, который многие годы фигурирует и в прежних декларациях супруги премьера, а также два машиноместа.

Доход Медведевой, как в предыдущие годы, составил 0 рублей.

Сведений о доходах и имуществе сына Медведевых Ильи в декларации нет, поскольку он является совершеннолетним и его родители не обязаны предоставлять эту информацию.