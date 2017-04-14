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Подросток случайно убил себя в прямом эфире

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Райго Паюла

13-летний малчик из США непреднамеренно убил себя во время прямой трансляции в Instagram Live, сообщает Independent.

Малачи Хемфилл во время трансляции решил показать пистолет, но случайно нажал на курок.

Его тело нашли члены семьи после того, как услышали звук выстрела и взломали закрытую дверь комнаты мальчика.

Друзья Хемфилла, следившие за прямым эфиром в Instagram, бросились к дому мальчика. Его мать рассказала, что под окнами собрались около 40 или 50 детей, которые пытались узнать о состоянии Малачи.

На данный момент полиция выясняет, откуда несовершеннолетний ребенок взял пистолет. Мать сказала, что оружие ему отдал друг, а тот, в свою очередь, забрал его у неизвестного.

В семье старались присматривать за активностью Хемфилла в соцсетях, но, по их собственному признанию, иногда уследить за потоками публикаций было просто невозможно.

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