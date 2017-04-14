Подросток случайно убил себя в прямом эфире

13-летний малчик из США непреднамеренно убил себя во время прямой трансляции в Instagram Live, сообщает Independent.
Малачи Хемфилл во время трансляции решил показать пистолет, но случайно нажал на курок.
Его тело нашли члены семьи после того, как услышали звук выстрела и взломали закрытую дверь комнаты мальчика.
Друзья Хемфилла, следившие за прямым эфиром в Instagram, бросились к дому мальчика. Его мать рассказала, что под окнами собрались около 40 или 50 детей, которые пытались узнать о состоянии Малачи.
На данный момент полиция выясняет, откуда несовершеннолетний ребенок взял пистолет. Мать сказала, что оружие ему отдал друг, а тот, в свою очередь, забрал его у неизвестного.
В семье старались присматривать за активностью Хемфилла в соцсетях, но, по их собственному признанию, иногда уследить за потоками публикаций было просто невозможно.