Названа страна, из которой приезжают самые щедрые туристы

Больше всего в поездках за рубежом тратят китайцы. Совокупные траты на турпоездки граждан Поднебесной в 2016 году составили 245 млрд евро — это на 10 млрд больше, чем в 2015-м. Число путешественников, выехавших из Китая за пределы страны, в прошлом году выросло на 6% (до 135 млн человек). Китай занимает лидирующие позиции в этой сфере начиная с 2012 года, сообщается в докладе Всемирной туристической организации (UNWTO).

Второе место заняли туристы из США, потратившие за границей за отчетный период 115 млрд евро (на 8 млрд больше, чем в 2015 году). Выросло и количество американцев, выехавших за пределы страны, — на 8%, пишет "Моя Планета".

Третье место заняла Германия — 76 млрд евро (рост на 5%). Также в пятерку лидеров вошли Великобритания (60 млрд евро) и Франция (38 млрд евро).

Для сравнения, россияне в 2016 году потратили за границей всего 22 млрд евро, тогда как в 2015 году этот показатель составлял 32 млрд евро.