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Фото и видео: в Таллинне по случаю Страстной пятницы состоялся крестный ход

Rus.Postimees.ee
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Сегодня в Таллинне прошел традиционный крестный ход, во время которого вспоминали день смерти и страдания Иисуса Христа.

Шествие началось в 12.30 от таллиннской церкви Яани, далее процессия пересекла площадь Вабадузе, Ратушную площадь, остановилась для молитвы у католического храма Петра и Павла, затем у лютеранской церкви Олевисте, вышла к православному храму Александра Невского и завершила свой путь у Домского собора на Тоомпеа.

Страстная Пятница — это день воспоминания о страданиях Христа. За Страстной пятницей следует Тихая суббота, которой открывается важнейший праздник христианской церкви — победы над смертью Воскресение Христово.

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