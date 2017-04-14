Фото и видео: в Таллинне по случаю Страстной пятницы состоялся крестный ход

Шествие началось в 12.30 от таллиннской церкви Яани, далее процессия пересекла площадь Вабадузе, Ратушную площадь, остановилась для молитвы у католического храма Петра и Павла, затем у лютеранской церкви Олевисте, вышла к православному храму Александра Невского и завершила свой путь у Домского собора на Тоомпеа.

Страстная Пятница — это день воспоминания о страданиях Христа. За Страстной пятницей следует Тихая суббота, которой открывается важнейший праздник христианской церкви — победы над смертью Воскресение Христово.