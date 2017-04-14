В Иерусалиме мужчина с ножом совершил нападение в трамвае: убита британская студентка

Нападение произошло около 12:50 по местному времени (в 11.50 по эстонскому) в районе площади ЦАХАЛ на улице Яффо. Пострадавшая была доставлена в больницу в критическом состоянии. Спасти ее врачам не удалось.

По данным газеты The Jerusalem Post, погибла студентка из Великобритании, приехавшая в Израиль в качестве туристки. По сведениям издания, еще два человека в результате нападения получили легкие ранения - беременная женщина примерно 30 лет и 50-летний мужчина. После теракта движение по трамвайным путям в Иерусалиме было прервано.

Начальник полиции Иерусалима Йорам Галеви рассказал журналистам, что задержанный террорист - 57-летний мужчина, которого ранее задерживали за домашнее насилие. По словам Галеви, подозреваемый состоит на психиатрическом учете. Тем не менее, полиция по-прежнему говорит о теракте.

Общая служба безопасности (ШАБАК) позже назвала имя нападавшего - Джамиль Тамими, проживавший в иерусалимском квартале Рас аль-Амуд. В 2011 году он был осужден за семейное насилие и растление дочери. Позже, находясь в больнице, мужчина проглотил бритву, пытаясь покончить с собой. Он был признан невменяемым.

Это не первое нападение террористов на жителей Израиля в этом месяце. Так, 6 апреля палестинский араб, находясь за рулем автомобиля, сбил двух военнослужащих неподалеку от въезда в поселок Офра (округ Биньямин). В результате теракта погиб 20-летний Эльхай Таар-Лев, еще один ранен легко. Террориста задержали.

2 апреля палестинский араб возле Калькилии напал на израильских военнослужащих с заточенной отверткой. Террорист задержан, пострадавших нет. 1 апреля вооруженный ножом мужчина атаковал прохожих в Старом городе Иерусалима. Три человека получили ранения. Террорист ликвидирован стражами порядка.