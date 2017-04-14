Полезно знать: как выбрать хороший кулич к Пасхе?

Тем, кто решил не утруждать себя приготовлением пасхального кулича, а приобрести его, настоятельно советуют обратить внимание на состав изделия. В качественном куличе используются только натуральные ингредиенты - яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель, при этом верхушка кулича должна быть сухой, иначе кулич может испортиться до окончания срока годности, пишет Newsru.

Куличи, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать - особенно для детей, лучше отдать предпочтение натуральным украшениям - миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури. При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.