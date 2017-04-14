Илон Маск похвастал несколькими будущими продуктами Tesla

"Наша команда проделала удивительную работу. Вышли на новый уровень", - написал он.

В еще одном комментарии он сообщил, что через полтора-два года Tesla представит электрический пикап. Кроме того, компания ведет работу над новым поколением родстера с открытым верхом.

Как напоминает The Verge , в прошлом году Маск уже говорил, что его компания в 2017 году планирует представить грузовик Tesla Semi, а также микроавтобус на базе кроссовера Model.

В минувший понедельник Tesla официально стала самой дорогой автокомпанией США, обойдя такого гиганта, как General Motors. Акции Tesla стремительно растут на информации о скором выпуске нового электроседана Tesla Model 3, который обещает стать самым массовым автомобилем компании с уровнем безопасности, в 10 раз превосходящим показатели других марок. Кроме того, в следующем году компания может выпустить компактный кроссовер Tesla Model Y, который ввиду популярности этого типа авто у американцев может стать еще большим бестселлером.