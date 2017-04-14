Появилось новое видео скандального инцидента с пассажиром United Airlines

Как поясняется в комментарии к ролику, действие происходит непосредственно перед снятием доктора Дэвида Дао с рейса. Врач объясняет полицейским, пришедшим вывести его из лайнера, что ему нужно быть на работе на следующий день к восьми утра.

Он также угрожает подать в суд на United Airlines и отказывается покидать воздушное судно. Тогда полицейские предупреждают Дао, что силой выведут его из самолета, но тот все равно не хочет уступать. Параллельно пассажир говорит с кем-то по телефону, описывая происходящее.

Инцидент с Дао произошел 9 апреля в аэропорту Чикаго. Врача и еще троих пассажиров попросили покинуть лайнер, а их места должны были занять сотрудники United Airlines. Отказавшегося Дао полицейские волоком вытащили из самолета. В итоге 69-летний мужчина получил сотрясение мозга, ему также потребовалась пластическая операция.