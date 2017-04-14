Картина дня: Страстная пятница, смертельное ДТП и угроза войны между США и КНДР

Смертельное ДТП

Сегодня в Ярвамаа столкнулись легковая машина и грузовик. В результате ДТП погибла 69-летняя женщина. Читать далее...

Угроза войны между США и КНДР

Соединенные Штаты готовы нанести превентивный удар по Северной Корее, если получат данные о том, что Пхеньян ведет подготовку к проведению очередного ядерного испытания - шестого по счету. Авианосец США подошел к КНДР на расстояние удара. Читать далее... Пхеньян уже дал Вашингтону свой жесткий ответ. Северокорейские власти заверили, что не собираются в случае атаки сидеть сложа руки и готовы к войне с американцами. Читать далее...

Крестный ход в Таллинне

Сегодня в Таллинне прошел традиционный крестный ход, во время которого вспоминали день смерти и страдания Иисуса Христа. Читать далее...

Подробности ДТП в Ляэне-Вирумаа

Полиция установила, что у одного из участников тяжелого ДТП, которое произошло вчера утром в Ляэне-Вирумаа и в результате которого погиб один человек, не было водительских прав. Читать далее...

Водители не умеют ездить по четырехполосным участкам шоссе?

В последнее время в полицию стало поступать довольно много жалоб на водителей, которые постоянно нарушают закон, поскольку двигаются за городом по левой полосе, из-за чего четырехполосное шоссе используется не по назначению. Читать далее...

Стрельба в метро США

В метро США мужчина открыл стрельбу по пассажирам. ЧП произошло на перегоне между станциями Hamilton E. Holmes и West Lake. Читать далее...